Это подтвердил Пентагон

Соединенные Штаты санкционировали использование украинскими военными американских вооружений в Курской области. . Об этом в четверг, 22 августа, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Как отметила чиновница, "наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы".

Сингх утверждает, что, используя западное оружие и боевую технику, "они защищают себя от российских атак из этих регионов". Однако она признала, что у Вашингтона по-прежнему остаются вопросы относительно того, собираются ли украинские военные остаться в Курской области, сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что снятие ограничений на "использование возможностей против российских военных" может иметь несколько важных последствий: укрепить самооборону Украины, "спасти жизни и сократить разрушения", а также "способствовать продвижению миротворческих усилий".

Тем временем западные СМИ все чаще называют вылазку ВСУ глупой и опасной авантюрой. Bloomberg пишет, что "Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск в Донбассе, что откроет России путь к завоеванию всей территории Донецкой и Луганской областей".

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