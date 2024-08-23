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Автоматика отключила подачу электроэнергии на ЗАЭС

08:24
  • пятница
  • 23 августа 2024

Персонал готов к реагированию

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1".
МАГАТЭ выступило с заявлением о ситуации на Запорожской АЭС

Отключение произошло года действием автоматики 23 августа, сообщили в пресс-службе станции. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750кВ "Днепровская".

"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится в норме.

Запорожскую АЭС с 2022 года контролирует Россия. За ней также пристально следит МАГАТЭ. Это самая крупная атомная станция в Европе. На ней 6 энергоблоков. Станция с 11 сентября 2022 года не вырабатывает электроэнергию.

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