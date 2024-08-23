В Домбае из лесного пожара эвакуировали более 200 туристов

Огонь заблокировал дорогу

Из района лесного пожара около курорта Домбай в Карачаево-Черкесии эвакуировали 236 человек - 193 взрослых и 43 ребенка.

Пожар в семи километрах от Домбая на территории Тебердинского национального парка вспыхнул утром 22 августа. В результате возгорания более 200 туристов оказались отрезаны от дороги, они остались ночевать в машинах и палатках.

Пострадавших нет. Для эвакуированных организовали питание, воду и сухпайки. В Домбае развернут пункт временного размещения, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Спасатели продолжают тушить возгорание. В мероприятиях участвуют 64 человека и 12 единиц техники.

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