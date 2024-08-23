Репортер нарушил российское законодательство

Журналист американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш посетил город Суджа в Курской области по приглашению властей Украины. Об этом в четверг, 22 августа, рассказали в администрации канала.

Согласно заявлению CNN, которое цитирует РИА Новости, "наша команда была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов. Вслед за этим Федеральная служба безопасности объявила, что в отношении Уолша и сопровождавших его украинских корреспондентов возбуждено уголовное дело. Им вменяют нелегальное пересечение границы и незаконную видеосъемку.

При этом западные средства массовой информации все чаще критически высказываются об атаке украинских националистов на Курскую область, предупреждая, что это обернется против самой Украины. СМИ отмечают, что "в какой-то момент Украине придется просить о мире".

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