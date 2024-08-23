Захарова: тысячи граждан стран НАТО стремятся в Россию ради сохранения семей

Они обращаются в российские посольства для получения "любой формы документов"

Граждане государств — членов Североатлантического альянса массово обращаются в российские посольства для получения вида на жительство, визы или "любой формы документов". Они делают это, чтобы защитить свои семьи от курса коллективного Запада на разрушение традиционных ценностей. Об этом заявила в четверг, 22 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в интервью радиостанции "Комсомольская правда", "они приходят, потому что у них дети", причем "по некоторым странам Западной Европы это тысячи людей".

Мария Захарова пояснила, что иностранцы поступают так не ради России или неких "великих целей" — это обеспеченные люди, которые хотят спасти своих детей от "переиначивания и перешивания половых органов".

Ранее Захарова предупредила, что Москва предпримет жесткие меры асимметричного характера в ответ на усложнение Латвией процедуры продления вида на жительство для граждан России. Спикер МИД России назвала действия Риги правовым произволом.

При этом нарушителей закона и преступников в России не ждут. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что за семь месяцев 2024 года приняты решения об отказе во въезде в России в отношении 143,1 тысячи иностранцев, не соблюдающих требования российского законодательства. Это на 53,1 тысячи больше, чем за тот же период 2023 года.

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