США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Поставки напрямую со складов Пентагона

США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов.

О его выделении может быть объявлено уже сегодня, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом дом.

В новый пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins, оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы, транспорт и другое оборудование.

Поставки осуществляются по распоряжению американского президента и будут произведены напрямую со складов Пентагона.

С начала спецоперации на Украине военная помощь США с учетом нового пакета превысит 55,7 миллиарда долларов.

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, через две недели 18 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ускорить поставки оружия. При этом в Пентагоне ранее отмечали, что до конца не понимают цели атаки ВСУ на российский регион.

"У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", - сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

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