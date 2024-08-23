Спасатели эвакуировали более 230 человек из зоны пожара в Карачаево-Черкесии

Ситуацию осложняют погодные условия

236 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуировали спасатели из зоны природного пожара в горах Карачаево-Черкесии. Людей вывезли в пункт временного размещения в посёлке Домбай. Возгорание произошло на территории Тебердинского национального парка - популярного туристического объекта.

Туристы с улыбкой на лице покидают автомобиль МЧС. Спасены. Их группа оказалась заблокирована в огненном кольце в горах Домбая. Однако вовремя подоспели спасатели, которые и вывели людей из зоны бедствия. Всего же в Карачаево-Черкесии, где накануне разгорелся сильный лесной пожар, эвакуированы 236 человек, 43 из которых дети.

Очевидцы публикуют в сети красивые кадры неба, затянутого густыми массивными облаками. Однако причиной такого красочного пейзажа стало отнюдь не безобидное природное явление. Только за сутки масштаб лесного пожара на Домбае вырос в 15 раз, охватив площадь в 7,5 гектара.

Так называемый низовой пожар, когда огонь идёт только по земле, начался в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. С огнём сейчас борются сотрудники МЧС, пожарные и добровольцы. Уже привлечена авиация.

Но ситуацию осложняют погодные условия. Над горным ущельем поднялся сильный ветер. Он моментально раздувает пламя, которое охватывает всё новые территории. Однако угрозы курортному посёлку Домбай, по заявлению МЧС, сейчас нет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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