В Курскую область за сутки доставили более 240 тонн гуманитарной помощи

Власти обещают помочь восстановить жилье и хозяйства

Более 240 тонн гуманитарной помощи за сутки доставил в Курскую область конвой МЧС. Поддержку жителям, которые были вынуждены временно покинуть свои дома, оказывают волонтёры. А в приграничных районах наши военные уничтожили колонну ВСУ с американскими наёмниками.

Бойцы заряжают мощный осколочно-фугасный снаряд. Залп. Через секунды -прямые попадания в полуразрушенный дом. Позже разведчики выяснили, в результате артналета уничтожено целое спецподразделение ВСУ. Под обломками остались хорошо обученные операторы FPV-дронов. Вместе с оборудованием и техникой.

В поле – подбитый немецкий "Мардер". В кустарнике – американский "Хамви". Эту колонну диверсантов наши морпехи разгромили из засады. В списке суточных потерь ВСУ не только более 20 единиц бронетехники. Но еще и примерно 60 националистов. По предварительным данным, среди ликвидированных и раненных треть - это иностранцы. В том числе наемники из американской частной военной компании.

Почти каждый день растет количество боевиков, которые отказываются воевать. В отрядах ВСУ, задействованных и террористической вылазке в Курскую область, много уголовников. Многие болеют туберкулёзом, но это мало кого волнует. Месяц "учебки" и сразу на фронт. Так что среди осужденных, едва обученных держать автомат, самые большие потери и массовое дезертирство.

В приграничных поселках ударами ВСУ серьезно повреждены и разрушены частные дома. Власти обещают помочь восстановить жилье и хозяйства. А 1 сентября занятия начнутся для всех эвакуированных школьников. Предусмотрено три формы обучения - дистанционная, смешанная и очная.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram