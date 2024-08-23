Харрис пообещала продолжить поддерживать Украину и НАТО

Съезд Демпартии в США продлился четыре дня
Кульминацией съезда Демпартии, который продлился 4 дня, стало, по сути, то, что и так всем было понятно. Камала Харрис, которой спешно подменили кандидата на предстоящие выборы президента Байдена, решила не придумывать велосипед, а взяться за старое и привычное. Помимо порядка на американской границе и доводов о том, что она против запрета абортов, в ее предвыборной программе, конечно, отведено место и Украине.
"Как президент я будут твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала Харрис.
При этом на протяжении всего большого 4-дневного шоу демократическая элита продолжала продвигать мысль о мире и семье. Губернатор Миннесоты, который в случае победы Харрис должен будет занять место вице-президента, пустил слезу и рассказал, как поборол бесплодие.
Двуличие американской демократии во всей красе. И, видимо, там собираются решать, кто имеет право на жизнь, а кто нет. Например, сегодня США планируют объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него, как ожидается, войдут зенитные ракеты для систем ПВО, реактивные снаряды для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin. Чтобы Киев мог и дальше бить по российским территориям западным оружием.
То есть натовская техника, по мнению Вашингтона, это защита? "Есть множество сообщений о присутствии солдат из различных стран НАТО, включая США, Францию, Польшу. И, конечно, есть американские журналисты, по-видимому, внедренные в эти войска. Так что это не просто украинское, а на самом деле натовское вторжение на территорию России", - сказал Чез Фриман, экс-помощник министра обороны США.
И Камала Харрис не собирается ничего менять во внешней политике своего предшественника. Разве что отправлять украинцев на убой будет с улыбкой, а точней - заливистым смехом. Радостный воин – так теперь называют Камалу Харрис.
Судя по тому, как прошел съезд демократов, вся предвыборная кампания тоже будет акцентирована больше на шоу, чем на прямую работу. Ведь эти 3 дня избирателям запомнится разве что шумиха, которую подняли из-за звонков о ложном минировании и туалетной бумаги, выпавшей из брюк Нэнси Пелоси. И хоть пару дней назад рейтинги Харрис были выше Трампа, в любой момент может все измениться. Вот результаты ненаучного опроса, который соцсетях устроил Илон Маск. И, судя по нему, даже Байден кажется уже не такой хромой уткой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram