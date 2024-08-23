Число желающих заключить контракты с Минобороны стремительно растет

Рост числа добровольцев отмечается по всей стране

В России растёт число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки специалистов созданы все условия.

На полигоне в Ростовской области отрабатывают военное мастерство те, кто впервые подписал контракт с Минобороны. Задача инструкторов максимально приблизить обстановку к боевой. В процессе отработки огневого контакта отдыхать не дают.

Тактика боя в траншеях, взятие опорных пунктов - основные направления тренировок. Будущие штурмовики уже на полигоне могут изучить особенности укреплений врага. Для этого воссозданы блиндажи, траншеи, "лисьи норы" - так называют углубления в стенках окопов. Упор на штурмовую работу сделан не случайно.

В зависимости от навыков и способностей, кто-то попадает в передовые группы, кто-то станет их поддерживать. В любом случае обучают всему, включая тактическую медицину и основы инженерной подготовки.

Тем, кто подписал контракт на участие в СВО, положена единовременная выплата. Президентским указом она установлена в размере 400 тысяч рублей. Не менее этой суммы рекомендовано выплачивать региону, в котором человек поступил на службу. В Москве выплата - миллион 900 тысяч. А в первый год службы контрактники по распоряжению мэра Сергея Собянина будут получать до пяти миллионов 200 тысяч рублей. В пунктах призыва с каждым кандидатом работают индивидуально, подбирая ему воинскую специальность в зависимости от навыков.

"Если гражданин не имеет начальной подготовки, сегодня мы не отказываем и таким в заключении контракта, потому что для всех граждан развернуты курсы подготовки. Если раньше к нам в день приходило порядка 30-35 человек, то сегодня эта цифра возросла, порядка 40-45, даже до 50 граждан каждый день приходят к нам, чтобы заключить контракт", - рассказал Игорь Минюков, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Ростов-на-Дону.

Такой всплеск добровольческого движения спровоцировал террористический набег украинских боевиков на Курскую область. В Киеве рассчитывали, что атака нашей территории расколет российское общество. Получилось наоборот.

"Нет никаких гарантий, что это может не произойти в нашей области. Поэтому нужно помогать Родине, защищать людей наших. Ну а как по-другому? Хватит сидеть дома, надо уже самому что-то предпринимать", - сказал кандидат на военную службу по контракту.

Рост числа добровольцев отмечается по всей стране. И многие просят направлять их именно Курскую область.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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