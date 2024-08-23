ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ботсване нашли огромный алмаз

11:51
  • пятница
  • 23 августа 2024

Камень обнаружили на северо-востоке страны

Один из крупнейших за всю историю алмазов найден в Ботсване. Его вес - 2 с половиной тысячи карат. Камень обнаружили в руднике на северо-востоке страны.

Компания-добытчик не скрывает восторга, но качество и приблизительную стоимость минерала не оглашает. Ботсвана входит в число богатейших государств континента. Главная статья доходов - экспорт алмазов. По объемам производства это второе место в мире после России.

Напомним, самый крупный алмаз, когда-либо найденный на планете, "Звезда Африки" весом более 3 тысяч карат. Части бриллианта украшают корону и скипетр британских монархов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Алмаз
Алмаз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.