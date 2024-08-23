В Ботсване нашли огромный алмаз

Камень обнаружили на северо-востоке страны

Один из крупнейших за всю историю алмазов найден в Ботсване. Его вес - 2 с половиной тысячи карат. Камень обнаружили в руднике на северо-востоке страны.

Компания-добытчик не скрывает восторга, но качество и приблизительную стоимость минерала не оглашает. Ботсвана входит в число богатейших государств континента. Главная статья доходов - экспорт алмазов. По объемам производства это второе место в мире после России.

Напомним, самый крупный алмаз, когда-либо найденный на планете, "Звезда Африки" весом более 3 тысяч карат. Части бриллианта украшают корону и скипетр британских монархов.

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