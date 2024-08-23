Собянин: На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи показали лучшие результаты

Москвичи получили 1331 диплом

Новейшие системы преподавания, первоклассные учителя, комфортные школы. Московское образование имеет лучшие показатели в стране.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, об этом свидетельствуют результаты интеллектуальных соревнований. Так, на Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство, получив свыше тысячи трёхсот дипломов.

Выдающихся показателей добились учащиеся и на международных состязаниях. По итогам девяти из них в копилке москвичей - половина наград сборной России, 35 медалей.

Накануне Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине. Уже 2 сентября там стартуют занятия. Этим летом в здании образовательного учреждения завершился капитальный ремонт.

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