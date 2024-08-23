Премьер-министр Индии впервые приехал на Украину

До того Нарендра Моди побывал в России

Глава индийского правительства Нарендра Моди прибыл на Украину с первым визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

Подробности программы визита Моди в Киев не раскрываются. По данным телеканала NDTV, индийский политик пробудет в украинской столице всего лишь несколько часов.

Ожидается, что за это время Нарендра Моди успеет встретиться и пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На Украину Моди прибыл из Польши, где обратился с призывом "быть вместе, чтобы противостоять вызовам, которые угрожают человечеству". Политик напомнил, что Индия верит в традицию Будды, а это означает мир, а не в войну.

До того Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили конфликт на Украине и отметили, что для них важны дипломатия и диалог. Политики заверили, что готовы оказать содействие в возобновлении переговоров между конфликтующими сторонами.

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