На авиабазе НАТО в ФРГ усилены меры безопасности из-за возможной угрозы

О характере угрозы информации нет

На авиабазе Североатлантического альянса в Гайленкирхене (Германия) усилены меры безопасности из-за возможной угрозы. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал представитель базы. Информацию об угрозе подтвердило такде управление воздушного контроля и предупреждения НАТО (AWACS).

В качестве меры предосторожности персонал, не задействованный в критически важных операциях, был отправлен домой.

Подробности о пресловутой угрозе не разглашаются. Известно лишь, что предупреждение сделала разведка, сообщает Die Zeit.

14 августа Министерство обороны Германии сообщало, что казармы бундесвера в одном из районов Кельна полностью опечатаны в связи с неким происшествием. Источники отмечали, что могло быть совершено несанкционированное проникновение в казармы, следствием которого стало загрязнение водопроводной воды на территории воинской части.

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