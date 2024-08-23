ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На авиабазе НАТО в ФРГ усилены меры безопасности из-за возможной угрозы

10:05
  • пятница
  • 23 августа 2024

О характере угрозы информации нет

На авиабазе Североатлантического альянса в Гайленкирхене (Германия) усилены меры безопасности из-за возможной угрозы. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал представитель базы. Информацию об угрозе подтвердило такде управление воздушного контроля и предупреждения НАТО (AWACS).

В качестве меры предосторожности персонал, не задействованный в критически важных операциях, был отправлен домой.

Подробности о пресловутой угрозе не разглашаются. Известно лишь, что предупреждение сделала разведка, сообщает Die Zeit.

14 августа Министерство обороны Германии сообщало, что казармы бундесвера в одном из районов Кельна полностью опечатаны в связи с неким происшествием. Источники отмечали, что могло быть совершено несанкционированное проникновение в казармы, следствием которого стало загрязнение водопроводной воды на территории воинской части.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Авиабаза Гайленкирхен в Германии
Авиабаза Гайленкирхен в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.