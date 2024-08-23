"Бедрос водить-то не умеет": Киркоров открестился от родного отца

Певец ничего не слышал о штрафах

Народный артист России Филипп Киркоров удивился штрафам своего отца Бедроса.

Певец отметил, что ничего не знает о судебных штрафах, но пообещал разобраться с этим вопросом.

"Какое дело? За что? Да что вы? Правда? Какие штрафы? Превышение скорости? Что вы говорите, Бедрос водить-то не умеет машину", - воскликнул Киркоров-младший (цитата по РИА Новости).

У Филиппа поинтересовались, не могла ли в этом деле быть замешена спутница его отца, на что певец сказал, что у Бедроса нет жены.

Ранее суд зарегистрировал административное дело на Бедроса Киркорова. 92-летний отец Филиппа Киркорова трижды превысил скорость и до сих пор не оплатил штрафы. Ему грозит административный арест до 15 суток.

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