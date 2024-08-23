В Москву вернулся международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella"

Он соберет 150 коллективов из разных стран

В столице начинается фестиваль "Московская a cappella". Он продлится до 1 сентября.

Выступления музыкальных коллективов из разных уголков мира пройдут в том числе на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на площади Революции и в Камергерском переулке. После пятилетнего перерыва вокальное состязание вернулось в столицу в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Около 150 коллективов исполнят свои композиции в амфитеатрах, на открытых музыкальных площадках и балконах зданий.

В программу вошли выступления таких коллективов, как HUG Vocal Band из Китая, кубинский Cuban Soul, "Сибирская женская акапелла" из Новосибирска, фольклорный ансамбль "Златица" и многих других артистов. Их можно будет увидеть не только в центре столицы, но и на площадках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" почти во всех районах. Вход свободный.

Среди конкурсантов — гости более чем из 10 стран мира.

В субботу, 24 августа, в 18:00 в сквере у Гольяновского пруда выступит кубинский коллектив Cuban Soul. Это этническая вокальная группа из шести человек. В этот же день в 15:00 на Городецкой улице (владение 1) свои композиции исполнит известная группа VOB из Китая, основанная в Гонконге, которая сейчас выступает в составе четырех человек. Послушать ее вживую теперь могут и москвичи.

Каждый конкурсант будет представлять свое творчество не менее трех дней.

В воскресенье, 25 августа, в 15:00 на сцену площадки на Городецкой улице (владение 1) выйдет эстрадный хор Ground Beat из Челябинска. В этот же день в 15:00 на улице Теплый Стан (владение 1 б) для гостей споет академический хор Chumachoir из Москвы. А в понедельник, 26 августа, в микрорайоне Олимпийская Деревня (владение 4) выступит фолк-группа "Вишня" из Перми.

Оценивать исполнителей предстоит как именитым артистам, среди которых Валерия, Егор Крид, Юлия Волкова, так и зрителям с помощью онлайн-голосования. Поддержать понравившегося исполнителя можно на официальном сайте конкурса.

Проводится в столице также немало культурных мероприятий, адресованных подрастающему поколению. Более двух тысяч талантливых подростков со всей России и из-за рубежа съехались во Дворец пионеров на Воробьевых горах, где проходит третий международный детский культурный форум. Всего запланировано свыше 60 мероприятий.

Московский международный фестиваль научного кино пройдет в столице с 7 по 10 ноября. Зрители увидят 73 картины о космосе, природе, истории. Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты, среди которых — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

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