Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

Московские школьники завоевали 35 медалей

Новейшие системы преподавания, первоклассные учителя, комфортные школы. Московское образование имеет лучшие показатели в стране.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, об этом свидетельствуют результаты интеллектуальных соревнований.

Так, на Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство, получив свыше тысячи трёхсот дипломов. Выдающихся показателей добились учащиеся и на международных состязаниях. По итогам девяти из них в копилке москвичей - половина наград сборной России, 35 медалей.

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