Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

Московские школьники завоевали 35 медалей
Новейшие системы преподавания, первоклассные учителя, комфортные школы. Московское образование имеет лучшие показатели в стране.
Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, об этом свидетельствуют результаты интеллектуальных соревнований.
Так, на Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство, получив свыше тысячи трёхсот дипломов. Выдающихся показателей добились учащиеся и на международных состязаниях. По итогам девяти из них в копилке москвичей - половина наград сборной России, 35 медалей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram