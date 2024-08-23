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Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы

10:37
  • пятница
  • 23 августа 2024

Работают два блока

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме.

Об этом утром 23 августа заявили РИА Новости в пресс-службе "Росэнергоатома". 3-й и 4-й энергоблоки работают в соответствии с графиком, 1-й и 2-й блоки находятся в режиме эксплуатации без генерации. Радиационный фон не превышен.

Четвертый энергоблок АЭС отключат для проведения планового ремонта 25 августа, предупредили в концерне.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС в ночь на 22 августа. Москва уже проинформировала МАГАТЭ и ждет от агентства соответствующей оценки ситуации.  

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