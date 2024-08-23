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В Думу внесут проект о запрете массовых спам-звонков

11:08
  • пятница
  • 23 августа 2024

Россияне начали вздрагивать от каждого неизвестного входящего звонка

Министерство цифрового развития внесет законопроект о запрете массовых спам-обзвонов.

Документ представят в осеннюю сессию Госдумы, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Министр выразил уверенность, что проект обязательно примут.

Из-за спам-звонков у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, передает "Интерфакс".  

Борьба со спам-обзвонами и телефонным мошенничеством в России продолжается. Собственные способы по борьбе с телефонным мошенничеством разрабатывают и мобильные операторы. В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за спам-звонки. Для физических лиц предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, для должностных – до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до миллиона рублей.

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