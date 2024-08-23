Украинские военные сами не понимают, что делают

Украинские военные не понимают стратегической цели нападения на Курскую область. Такое признание сделал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Глущенко.

Как отметил украинский военный, которого цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", "не проглядывается пока четких, понятных целей" и неясно, "для чего это все затевалось".

Глущенко предположил, что эта атака на Курскую область была затеяна киевским режимом, чтобы отвлечь украинцев от тяжелой ситуации на фронте, в экономике и энергетике. Офицер подчеркнул, что и у собственных граждан, и у западных доноров "претензии — много коррупции у нас, не дают денег", да и поддержки нет: "Провал полный по лайкам".

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин уже определился относительно ответа Украине на атаку на Курскую область. Дипломат подчеркнул, что "твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области".

Тем временем западные СМИ все чаще называют вылазку ВСУ глупой и опасной авантюрой. Bloomberg пишет, что "Украина, вероятно, также потеряет важный транспортный узел Покровск (Красноармейск) в Донбассе, что откроет России путь к завоеванию всей территории Донецкой и Луганской областей".

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