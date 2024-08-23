В Госдуму внесут поправки о сборе с бизнеса за использование зарубежного ПО

Об этом предупредили в Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует в сентябре внести на рассмотрение Государственной думы законопроект о сборе с отечественного бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал руководитель ведомства Максут Шадаев.

Как пояснил министр, соответствующие поправки в законодательство Минцифры прорабатывает совместно с Министерством финансов.

При этом Шадаев подчеркнул, что "это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации", сообщает ТАСС.

В июле федеральное правительство утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на электронные устройства. Это касается 19 программ, включая платежный сервис "Мир", "Госуслуги" и магазин приложений RuStore.

Формирование технологического и промышленного суверенитета России остается одним из приоритетов. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что с помощью закона о технологической политике вводится долгосрочное планирование развития технологий, "чтобы до конца все доделать и внедрить в промышленность, в экономику то, что было задумано при проведении научно-исследовательских и конструкторских работ".

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