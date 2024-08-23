Алсу и Абрамов делят имущество на астрономическую сумму: список занял 100 страниц

Певица требует квартиры, загородные дома, счета и многое другое

Певица Алсу подала новый иск к своему мужу Яну Абрамову. В нем – список требований о разделе имущества.

В документе, поданном в суд, - список на 100 стран. Это квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в компаниях, акции, счета и многое другое. Общая сумма требований составляет около 10 миллиардов рублей, узнал Mash.

При этом ранее, как заявил адвокат Абрамова Александр Добровинский, Алсу хотела от бывшего мужа лишь квартиру в ЖК "Триумф-палас" за 300 млн рублей, но потом передумала и выставила новые требования. Сам бизнесмен заявлял, что готов отдать певице 2,5 млрд рублей, но и это предложение артистка отвергла.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым 27 мая. Причиной расставания пары после 18 лет совместной жизни могли стать измены мужа.

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