ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алсу и Абрамов делят имущество на астрономическую сумму: список занял 100 страниц

11:14
  • пятница
  • 23 августа 2024

Певица требует квартиры, загородные дома, счета и многое другое

Певица Алсу подала новый иск к своему мужу Яну Абрамову. В нем – список требований о разделе имущества.

В разводе Алсу и Яна Абрамова оказался замешан мужчина: уже известно его имя
Согласна на все: Алсу расцвела на фоне развода с Абрамовым

В документе, поданном в суд, - список на 100 стран. Это квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места, доли в компаниях, акции, счета и многое другое. Общая сумма требований составляет около 10 миллиардов рублей, узнал Mash.

При этом ранее, как заявил адвокат Абрамова Александр Добровинский, Алсу хотела от бывшего мужа лишь квартиру в ЖК "Триумф-палас" за 300 млн рублей, но потом передумала и выставила новые требования. Сам бизнесмен заявлял, что готов отдать певице 2,5 млрд рублей, но и это предложение артистка отвергла.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым 27 мая. Причиной расставания пары после 18 лет совместной жизни могли стать измены мужа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Алсу с супругом Яном Абрамовым
Алсу с супругом Яном Абрамовым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.