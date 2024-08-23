Жителей Крыма предупредили о вбросах украинской пропаганды

Киевский режим пытается посеять панику

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), входящий в структуру Вооруженных сил Украины, продолжает распространять вбросы о ситуации в Крыму. Об этом в пятницу, 23 августа, предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "враг продолжает вбрасывать ложь и пытается посеять панику". В качестве тем при этом фигурируют "десантная операция, атака дронов и ракет, диверсии — что только не выдумывает ЦИПсО".

Крючков отметил, что "воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте", однако "все это мы уже проходили" — Крым надежно защищен. Население призывают доверять данным исключительно из официальных источников и не забывать, что враг не прекращает информационную войну.

Ранее в МВД опубликовали памятку по информационной безопасности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. В частности, рекомендуется не пользоваться камерами видеонаблюдения, поскольку "противник массово выявляет ip-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно".

Центробанк предупредил, что злоумышленники стали активно применять технологию дипфейков. Используя нейросети, преступники создают реалистичное видеоизображение человека, от лица которого совершают рассылки близким и знакомым.

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