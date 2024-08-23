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Путин отметил героизм и стойкость российских гвардейцев

11:29
  • пятница
  • 23 августа 2024

15-й береговой гвардейской ракетной бригаде присвоено почетное звание

Президент России Владимир Путин направил телеграмму командованию и личному составу 15-й гвардейской береговой ракетной бригады с поздравлением по случаю присвоения почетного наименования "гвардейская".
Белоусов поздравил ВС России с освобождением новых населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркнул, что это признание особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

Действия бойцов бригады в зоне спецоперации Путин назвал образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освобождавших Новгородское (Нью-Йорк) Донецкой Народной Республики. Кроме того, благодаря умелым и решительным действиям военнослужащих соединения освобождено более 20 населенных пунктов на территории Запорожской области и ДНР.

Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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