Россия вполне обеспечена этим ресурсом

Запасов угля в недрах России хватит более чем на сотню лет. Такое заявление сделал в пятницу, 23 августа, российский министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Накануне Дня шахтера, который будут отмечать в России 25 августа, глава Минприроды отметил, что в России балансовые запасы угля сосредоточены в 22 угольных бассейнах, 146 месторождениях и составляют почти 273 миллиарда тонн.

В настоящее время в освоении находятся 46,4 миллиарда тонн. Обеспеченность запасами угля не только при текущей добыче, которая составила в 2023 году почти 392 миллиона тонн, но и при наращивании ее темпов превышает 100 лет, цитирует Козлова "Прайм".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эпохе ископаемого топлива приходит конец, а также предупредил, что когда недра будут вычерпаны, придется значительно изменять промышленные процессы. Однако Bloomberg отмечает, что Германии для полного обеспечения производств энергией по-прежнему приходится использовать уголь.

В докладе по дипломатии японского МИД "Синяя книга" говорилось, что Токио "проводит политику по постепенному отказу от зависимости от России, включая уголь и нефть". Однако выйти из российских проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" Япония пока не может — они крайне важны для энергобезопасности Страны восходящего солнца.

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