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Участники "Миллиона призов" перевели на поддержку СВО более 6 млн рублей

11:43
  • пятница
  • 23 августа 2024

Деньги собрали за несколько дней

Более шести миллионов рублей собрали участники программы "Миллиона призов" бойцам спецоперации жителям новых и приграничных территорий.

Такая сумма была собрана буквально за несколько дней, сообщили в мэрии. Сбор организовали программа лояльности "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы".

Москвичи могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, один балл равен одному рублю. Получить баллы можно за участие в проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и акции #ВыбираемВместе2024.

Чтобы перечислить деньги, нужно зайти на сайт программы "Миллион призов" и авторизоваться с помощью портала mos.ru. Затем нужно кликнуть на раздел "Поощрения", выбрать категорию "Благотворительность" и перейти по карточке фонда "Народный фронт. Все для победы".

Свое пожертвование можно отследить по специальному промокоду.

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