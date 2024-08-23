ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Керченская паромная переправа временно закрыта

12:11
  • пятница
  • 23 августа 2024

Это подтвердили в Министерстве транспорта

Керченская паромная переправа на период устранения последствий украинского удара по парому в порту "Кавказ" временно не функционирует. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказали в пресс-службе Минтранса России.
Работники атакованного ВСУ парома в "Кавказе" спасены

Как уточнили в ведомстве, в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия, введен особый режим. Морспасслужба продолжает работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Паромная переправа через Керченский пролив пока не работает, сроки возобновления работы не сообщаются. Желающим переправиться через пролив предлагают использовать альтернативный сухопутный маршрут.

В экстренных службах рассказали РИА Новости, что паром после удара украинских националистов по порту затонул наполовину, а вспыхнувший на нем пожар тушили 3,5 часа. При этом "в порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара", однако очагов возгорания не было.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что были незамедлительно предприняты меры, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря — на борту парома, подвергшегося атаке, находились цистерны с горючим. На месте происшествия установили боновые заграждения, чтобы помешать распространению топлива, а поверхность воды обработали сорбентом.

Также краснодарский губернатор поблагодарил экстренные и специальные службы за оперативность при проведении поисково-спасательных работ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.