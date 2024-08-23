Керченская паромная переправа временно закрыта

Это подтвердили в Министерстве транспорта

Керченская паромная переправа на период устранения последствий украинского удара по парому в порту "Кавказ" временно не функционирует. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказали в пресс-службе Минтранса России.

Как уточнили в ведомстве, в морском порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия, введен особый режим. Морспасслужба продолжает работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Паромная переправа через Керченский пролив пока не работает, сроки возобновления работы не сообщаются. Желающим переправиться через пролив предлагают использовать альтернативный сухопутный маршрут.

В экстренных службах рассказали РИА Новости, что паром после удара украинских националистов по порту затонул наполовину, а вспыхнувший на нем пожар тушили 3,5 часа. При этом "в порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара", однако очагов возгорания не было.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что были незамедлительно предприняты меры, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря — на борту парома, подвергшегося атаке, находились цистерны с горючим. На месте происшествия установили боновые заграждения, чтобы помешать распространению топлива, а поверхность воды обработали сорбентом.

Также краснодарский губернатор поблагодарил экстренные и специальные службы за оперативность при проведении поисково-спасательных работ.

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