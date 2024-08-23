В Госдуме предложили вернуть детский туристический кешбэк

Он предполагает частичное возмещение стоимости путевок в детские лагеря

В качестве меры поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей необходимо возобновить программу туристического кешбэка. Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" предложили компенсировать 20% стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.

Авторы законодательной инициативы отметили, что такая мера поможет поддержать как покупателей путевок на отдых и оздоровление детей, так и организации, предоставляющие такие услуги.

Средства на компенсации детских турпутевок предлагается выделять из федерального бюджета — предполагается, что потребуется около 5 миллиардов рублей в год, сообщает "Интерфакс".

Для повышения популярности внутреннего туризма в России вводили специальные программы, в рамках которых часть затрат на поездки по стране компенсировали. В частности, россиянам в рамках осеннего этапа туристического кешбэка в 2022 году вернули не менее 1,5 миллиарда рублей.

Для организации детского отдыха действовала отдельная программа туристического кешбэка. С 2022 году с 31 марта по 5 мая российские родители купили свыше 300 тысяч детских путевок, израсходовав на них около 11 миллиардов рублей и получив компенсацию в размере 4,7 миллиарда.

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