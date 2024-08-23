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Титов предложил объединить гимнастические федерации в одну организацию

14:47
  • пятница
  • 23 августа 2024

Объединение сократит издержки

Объединить гимнастические организации страны в одну. С таким предложением выступил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Инициатива касается таких дисциплин, как акробатика, аэробика, батут, спортивная и художественная гимнастика. По мнению Титова, объединение сократит издержки, позволит более эффективно контролировать и распределять финансирование. Также новая структура может способствовать возвращению российских спортсменов на международные турниры.

"Практика показывает, что вполне возможно управлять этими видами из одного центра. И в этой связи мы предлагаем рассмотреть вопрос об объединении всех наших пяти Федераций на базе одной, на базе Федерации спортивной гимнастики, именно она представлена сегодня в международной федерации гимнастики", - отметил Василий Титов.

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