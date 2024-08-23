Собянин: 10 новых электросудов и пять причалов появятся в Москве в 2025 году

Мэр столицы рассказал о развитии регулярного речного электротранспорта

10 новых электросудов появятся в Москве в будущем году. Большинство из них уже заложены на верфи. Таким образом, столичный электрофлот увеличится почти вдвое. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. Кроме того, в столице началось строительство новых причалов.

Несущий каркас, основательный корпус, двигатель, блоки энергетической и навигационных систем. В производственных и сборочных цехах на этой верфи под Санкт-Петербургом так и рождаются электросуда - речные трамвайчики, ставшие очень популярными у москвичей и туристов.

"Для создания одного судна требуется шестнадцать тонн специальной морской стали - плавучей и устойчивой к погодным условиям. Корпус сваривают лазером, так он получается лёгким и прочным, а сверху его покрывают стальным поясом, который предотвращает коррозию", - пояснил Дмитрий Бочков, пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок".

Преимуществ у таких речных электротрамвайчиков много - они безопасные, экологичные и экономичные. Кроме того, параллельно ведётся и строительство новых плавучих причалов. Они смогут принимать до двух судов одновременно. А в процессе, когда происходит посадка и высадка пассажиров, будут работать как зарядное устройство. Специальная система швартовки и подзарядки, встроенная в трап, автоматически зафиксирует электросудно и зарядит его. Такое решение не имеет аналогов в мире. И, как сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025 году в столице появятся сразу 10 новых электросудов и пять причалов:

"Самый инновационный транспорт: 10 новых электросудов и пять причалов появятся в Москве в 2025 году. Восемь электросудов уже заложены на верфи. Они экологичны на 100%, так как не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда пройдут необходимые испытания. С их выходом на регулярные речные маршруты столичный электрофлот увеличится почти на 50%".

Новые суда и причалы позволят развивать как действующие регулярные речные маршруты, так и открывать новые. К 2030 году в Москве их планируется запустить еще около пяти. А также построить еще несколько десятков судов и причалов. Тем более, что к концу этого года должна заработать и новая цифровая верфь уже в самой столице, в районе Нагатинского затона.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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