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Автомобиль влетел в остановку в Ленинском городском округе

14:59
  • пятница
  • 23 августа 2024

Обстоятельства устанавливаются

Легковушка влетела в автобусную остановку на трассе "Урал" в Ленинском городском округе. Два человека госпитализированы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как "Тойоту Камри" разворачивает на дороге. Она боком пролетает по зебре. И на полной скорости врезается в остановку. Там в этот момент находились две женщины. Которые ждали автобуса.

За рулём был 20-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Все обстоятельства устанавливаются.

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