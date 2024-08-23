Телефон украли у уснувшего в московском метро пассажира

Подозреваемого задержали

Спать всё же лучше дома. 44-летний мужчина похитил у пассажира, уснувшего на станции метро "Мнёвники", телефон.

На кадрах с камеры наблюдении видно, как злоумышленник сначала убедился, что его жертва крепко спит. После чего подошёл и быстро вытянул телефон.

Украденную технику преступник планировал продать, но не успел. Его оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ход расследования контролирует прокуратура.

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