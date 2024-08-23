ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали двух наркокурьеров

15:02
  • пятница
  • 23 августа 2024

Возбуждено уголовное дело

На севере столицы полицейские вышли на след двух наркокурьеров. У оперативников были сведения, что мужчины привезли из Санкт-Петербурга крупную партию сильнодействующего синтетического наркотика. Их машину отследили и остановили на 78 километре МКАДа.

Данные подтвердились - в багаже у подозреваемых обнаружили пластиковые бутылки с неизвестным белым веществом. Экспертиза показала, что это 2 с половиной килограмма метадона. Кроме того, были изъяты еще пакеты с мефедроном. Злоумышленники сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Задержание наркокурьера
Задержание наркокурьера
Задержание наркокурьера
Задержание наркокурьера
Задержание наркокурьера
Задержание наркокурьера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.