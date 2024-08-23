В Москве задержали двух наркокурьеров

Возбуждено уголовное дело

На севере столицы полицейские вышли на след двух наркокурьеров. У оперативников были сведения, что мужчины привезли из Санкт-Петербурга крупную партию сильнодействующего синтетического наркотика. Их машину отследили и остановили на 78 километре МКАДа.

Данные подтвердились - в багаже у подозреваемых обнаружили пластиковые бутылки с неизвестным белым веществом. Экспертиза показала, что это 2 с половиной килограмма метадона. Кроме того, были изъяты еще пакеты с мефедроном. Злоумышленники сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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