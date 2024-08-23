На Парящем мосту в парке "Зарядье" прошел модный показ

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Парящий мост в парке "Зарядье" временно превратился в подиум. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" там прошли модные показы. Кто участвовал? И чем удивили дизайнеры?

Модный показ начинается примерно так же, как и театр. Но вот суеверий здесь поменьше. Перешивать наряд или кардинально менять образ прямо перед выходом не боятся.

Неудивительно, что и сама индустрия реагирует на форс-мажоры так же успешно, как отдельные дизайнеры. И если раньше, в далекие советские времена, модницам приходилось непросто, то сейчас ситуация изменилась. Есть кому придумать, раскроить и пошить самые разнообразные наряды, причем, в промышленных масштабах.

"Наш рынок начал развиваться ещё больше. А будем ли мы наравне или опередим их – время покажет. Мы вспоминаем, что такое Русь. И стараемся возрождать какие-то традиции, вспоминать, что такое косы", - рассказала Яна Шуваева, стилист, дизайнер одежды.

Мода – территория свободы самовыражения. Здесь нет места предвзятости или предрассудкам. И хотя пока стандарты в модельном бизнесе ещё играют важную роль, как минимум учитывают рост, но и здесь все меняется.

Вместо подиума в Зарядье, где и прошёл показ, знаменитый Парящий мост. Дистанция не из лёгких. Это только кажется со стороны, что в работе модели всё легко и просто – иди и будь красивой. Но нужно помнить, что сначала левая нога, потом правая нога, потом опять левая. Ещё повороты, развороты, выражение лица. Это очень сложно.

А ещё – не забывать о создании образа, а он иногда требует многого. В показе приняли участие выпускники Онлайн-академии моды, с помощью которой молодые дизайнеры запускают свои бренды. Спрос у них огромный – более 80 стран и 200 городов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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