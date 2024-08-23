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В Ясеневе открылся сквер Олимпийских чемпионов

15:06
  • пятница
  • 23 августа 2024

В честь открытия была организована реконструкция Олимпийского забега с факелом

В пятницу в Ясеневе на месте бывшего пустыря открылся сквер Олимпийских чемпионов. Здесь создано комфортное пространство для отдыха и занятий спортом. А ещё выставка достижений наших спортсменов.

В честь открытия прошёл большой праздник. В частности, была организована реконструкция Олимпийского забега с факелом. Всё так же, как и 40 с лишним лет назад, когда Москва принимала игры. Один из факелоносцев - Рамир Курамшин - в 80 году участвовал в эстафете олимпийского огня. А сегодня удостоен чести зажечь чашу.

"В 1980 году это были одни из лучших Олимпийских игр по организации. А также мы собрались, для того чтобы выразить поддержку российским спортсменам, патриотам, которые отказались от сомнительной участи, участвовать в Олимпийских играх в статусе нейтральных спортсменов и предпочли остаться со своей страной, со своим флагом", - отметил Александр Семенников, депутат Мосгордумы.

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