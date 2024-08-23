В "Царицыно" проходит фестиваль исторических садов и парков

В программе фестиваля - различные экскурсии и мастер-классы

Прогуляться по саду Клода Моне, побывать в марсианском парке или насладиться цветами Густава Климта - на фестивале исторических садов в музее-заповеднике "Царицино" можно все! Там словно оживают всеми любимые произведения искусства. Причем, вдохновлялись авторы не только живописью.

Один из своих любимых концертов "Времена года" Антонио Вивальди знаменитый камерный оркестр "Виртуозы Москвы" исполняет уже более трех десятилетий. А теперь произведению музыканты решили посвятить целый сад: его концепцию разработали совместно с именитым ландшафтным дизайнером Татьяной Звездочкиной.

"У нас здесь представлены 4 времени года - лето, где мы сейчас находимся - вся эта зона лета, далее мы попадаем в зону осени, зимы и весны и за каждую зону отвечает определенный набор растений", - рассказала она.

Свои ландшафтные композиции по мотивам шедевров мирового искусства подготовили и другие участники фестиваля исторических садов в усадьбе "Царицино". Прогуляться по утопающей в тысяче цветов французской деревушке Живерни, воспетой Клодом Моне, гостей экспозиции приглашает Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина. А киностудия Горького на площадку фестиваля перенесла марсианский сад из кинофильма "Аэлита" - первого советского фентэзи, которому в этом году исполняется 100 лет.

"Как в 1924 году люди вообще могли представлять полёт в космос, на Марс. Какой он Марс, из чего он состоит? Какие там поверхности? Какие там растения? Есть ли там вода? Наша главная скульптура - она различные абсолютно ассоциации рождает. Это и Шуховская башня, это и конструктивизм Мельникова, и некий такой марсианский ретранслятор, который был в фильме", - рассказала Катерина Аринина, ландшафтный дизайнер.

10 садов - победители конкурсного отбора музея. Присмотревшись к ним повнимательнее, можно даже угадать, творчеством каких знаменитых художников вдохновлялись создатели. Так, к примеру, здесь буквально ожила картина одного из основоположников модерна Густава Климта "Цветочный сад".

Фестиваль исторических садов и парков в столичном музее-заповеднике проходит в седьмой раз. В экспозиции представлены проекты малой формы - до 50 квадратных метров, а также сады площадью в 100 квадратных метров и более.

"Тема нашего фестиваля - "Сады в искусстве". Мы расскажем 17 историй вдохновения. 17 историй о том, как садовые мотивы в разные периоды истории вдохновляли творческих людей - писателей, музыкантов, театральных режиссеров, живописцев, кинематографистов", - рассказала Галина Шатнева, куратор фестиваля исторических садов музея-заповедника "Царицыно".

Ежедневно в программе фестиваля - различные экскурсии, мастер-классы по садоводству и ландшафтному дизайну, лекции, концерты. Праздник искусства и цветов в "Царицыне" будет длится до 1 сентября.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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