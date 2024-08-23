На участке Сокольнической линии метро ограничат движение поездов

До 28 августа поезда не будут ходить на участке "Саларьево - Новомосковская"

Внимание пассажиров Сокольнической линии метро. С завтрашнего дня и до 28 августа поезда не будут ходить на участке "Саларьево - Новомосковская". Связано это предстоящем открытием станции "Потапово". Специалисты будут подключать и проверять все системы.

Вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. Навигация и сотрудники Центра мобильности подскажут удобный альтернативный маршрут. В районе закрытых станций также будет изменено движение на дорогах. Водителей просят заранее планировать свои поездки.

И еще одна информация для автомобилистов. Сегодня вечером и до понедельника будет частично перекрыта Тверская улица. Там планируют менять асфальт. С 10 вечера нельзя будет проехать от Моховой до Тверского бульвара.

Кроме того, уже сейчас закрыто движение в Большом Путинковском переулке. От Малой Дмитровки - до Тверской. Вновь запустить движение планируют в 6 часов утра 26 августа. Дорожное покрытие будут менять по технологии бесшовной укладки - "единым ковром". Это позволит несколько сезонов эксплуатировать дорогу без ремонта. Последний раз асфальт здесь меняли 4 года назад.

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