Пашинян заявил о телефонном разговоре с Путиным

Стороны договорились о встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонную беседу.

Об этом заявили в пресс-службе армянского кабмина, передает "Интерфакс". Стороны разговора обсудили недавний визит российского лидера в Азербайджан.

Путин и Пашинян также договорились о проведении встречи для обсуждения актуальных вопросов российско-армянских отношений.

Путин посетил Азербайджан 18-19 августа, где провел переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым.

UPD (12:59 мск): Путин в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность Москвы и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, сообщили в пресс-службе Кремля.

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