Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Речь идет о подтверждении наличия гражданства РФ у ребенка

Подтвердить наличие гражданства Российской Федерации по рождению у ребенка до 14 лет можно будет в центрах госуслуг "Мои документы". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Раньше в Москве услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. До недавнего времени российское гражданство ребенка, приобретенное по рождению, в основном подтверждалось свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о российском гражданстве обоих родителей. После изменений в законодательстве в ноябре 2023 года этого стало недостаточно.

Факт наличия гражданства необходимо подтверждать проставлением штампа в свидетельство о рождении.

Отметка о наличии гражданства нужна для пересечения по свидетельству о рождении границы Российской Федерации и таких стран, как Республика Абхазия, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Южная Осетия. Кроме того, она потребуется, чтобы получать услуги Социального фонда России (пособия и выплаты) и подразделений по вопросам миграции МВД России (услуги в сфере миграции).

В некоторых случаях подтверждение гражданства необходимо при записи ребенка в детский сад, школу и кружки, а также в других ситуациях.

Услуга достаточно широко востребована среди москвичей, поэтому Сергей Собянин принял решение о ее предоставлении в центрах "Мои документы". Это существенно упростит ее получение. За документами можно обратиться в центры госуслуг по экстерриториальному принципу — независимо от места жительства или места пребывания на территории Москвы. Услуга будет доступна без предварительной записи и госпошлины.

Подтвердить наличие российского гражданства у ребенка можно в районных центрах "Мои документы" с 08:00 до 20:00 либо во флагманских офисах с 10:00 до 22:00 ежедневно и без перерыва.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что более 11 тысяч сотрудников офисов "Мои Документы" ежедневно помогают жителям столицы, оказывая свыше трехсот различных услуг. Мэр Москвы поблагодарил их за профессионализм, создание дружелюбной атмосферы и индивидуальный подход к решению вопросов горожан.

Чтобы горожанам было удобнее пользоваться возможностями МФЦ, центр госуслуг "Мои документы" района Лианозово решили перевести в более просторное здание на Абрамцевской улице. Это позволит открыть порядка 50 окон приема. В новом здании появится детская игровая зона, комната матери и ребенка, а также кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram