Собянин: Завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им. Вересаева

Собянин рассказал о масштабной модернизации больниц

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о масштабной модернизации больниц Москвы. Он сообщил о скором завершении модернизации корпуса больницы имени Вересаева.

"В обновленном здании заработают отделения сосудистой хирургии, терапии, эндокринологии, кардиологии, аритмологии, нейро- и кардиохирургии. Будут функционировать две операционные и два реанимационных отделения. В корпусе установят более трех тысяч единиц оборудования. Будут функционировать 2 операционные и 2 реанимационных отделения. В корпусе установят больше 3 тыс. единиц оборудования", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что капремонт двух корпусов ММКНЦ имени Боткина должен завершиться в этом году.

Ранее сообщалось, что в эндоскопических центрах столицы стали чаще выявлять рак на нулевой и ранней стадиях. Первое такое учреждение появилось три года назад на базе Боткинской больницы.

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