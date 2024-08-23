Генпрокурор раскрыл страшные подробности расстрела царской семьи

Убийцы долго не могли расправиться с жертвами

Расстрел членов царской семьи Романовых в доме Ипатьева в Екатеринбурге занял больше времени, чем ожидали убийцы, потому что пули отскакивали от зашитых в одежду бриллиантов. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Генпрокурор отметил, что пули рикошетили, попадая в зашитые в предметы одежды бриллианты и драгоценности — "это для убийц было чудовищно, они об этом говорили", поэтому членов монаршей семьи пришлось добивать штыками.

Что касается пресловутых бриллиантов, "часть была присвоена, часть осталась в архивах музеев, где их нашли", цитирует Краснова ТАСС.

Осенью 2023 года в Александровском дворце Царского села работала выставка, в основу которой легла фотохроника путешествий по Крыму семьи императора Николая II. Экспозиция привлекла множество посетителей. Эксперты отмечали, что интерес к жизни императорской семьи и истории своей страны растет.

В апреле в Москве выставили редкую коллекцию акварелей великой княгини Ольги Романовой. Сестра последнего российского императора оставалась верна своим корням и традициям и, даже покинув Россию, продвигала родную культуру за рубежом. Во время Первой мировой Ольга Александровна работала медсестрой на фронте, а еще занималась благотворительностью. Выручку от продажи картин она жертвовала раненым и семьям погибших в войнах.

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