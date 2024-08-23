При оползне на Пхукете погибла семейная пара из России

Трагедия произошла, когда они спали

Восемь человек погибли при сходе оползня в провинции Пхукет в Таиланде.

Трагедия произошла рано утром в пятницу, 23 августа. Грунт поехал из-за проливных дождей на юге страны.

Как сообщило местное издание Khaosod, разрушено свыше 250 домов, среди погибших числятся трое бирманцев и трое тайцев и двое россиян – супружеская пара из Владивостока. Последние переехали на Пхукет 13 лет назад, пишет telegram-канал SHOT. Оползень сошел на виллу, где проживали россияне.

Генконсул России на Пхукете Егор Иванов сообщил ТАСС, что в настоящий момент идет установление личностей погибших.

Спасатели продолжают искать пропавших без вести, их количество не уточняется.

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