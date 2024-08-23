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Путин заверил в готовности помочь Армении и Азербайджану с мирным договором

13:33
  • пятница
  • 23 августа 2024

Кремль раскрыл содержание беседы с премьером Армении

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с армянским премьером Николом Пашиняном продолжил обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений. Об этом в пятницу, 23 августа, рассказали в пресс-службе Кремля.
Пашинян заявил о телефонном разговоре с Путиным

В администрации президента России напомнили, что эту тему Путин обсуждал с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, когда побывал в Баку.

Москва подтверждает готовность оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей, отметили в Кремле.

Путин и Пашинян также договорились продолжать контакты, сообщается на официальном сайте Кремля.

19 августа, находясь в столице Азербайджана, Путин подчеркивал, что "историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе за последние несколько лет диктует нам необходимость участия в этих событиях". В Москве были бы очень рады, "если мы что-то можем сделать, чтобы выйти на подписание мирного соглашения".

При этом российское Министерство иностранных дел предупреждало, что наблюдает "ползучее проникновение НАТО на Южный Кавказ". Заместитель руководителя ведомства Михаил Галузин отмечал риски, сопряженные с этой тенденцией.

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