Украинцы не хотят жертвовать жизнью на фронте

На Украине с начала 2024 года уже зафиксировано 37 тысяч случаев оставления части и дезертирства. Такие цифры приводят местные средства массовой информации.

Как отмечается, это уже больше, чем за весь 2023 года — тогда была официально зарегистрирована 21 тысяча таких случаев, сообщает РИА Новости.

Депутат Верховной рады Александр Федиенко отметил, что "есть тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам покинули воинскую часть". Однако парламентарий уверяет, что они " готовы вернуться и воевать", а в самоволку уходят, потому что "болеют родители, дети — мужчина хочет их навестить, а командир не отпускает в отпуск".

В апреле экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) утверждал, что количество сбежавших из украинской армии солдат приближается к 100 тысячам. По словам бывшего чиновника, Украину так и не удалось превратить в страну, которую хочется защищать.

До того украинский генерал в отставке Сергей Кривонос признал, что Вооруженные силы Украины лишились лучших специалистов за два года боевых действий, поскольку их использовали не по назначению, тогда как ВС России своих профессионалов использует правильно и активно.

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