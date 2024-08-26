Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Ретро Меркурий в знаке Льва остановился и замер

Овны

Ваше представление об идеальном партнере может измениться под воздействием примеров из жизни. Зато вы поймете, какие люди вам точно не подходят.

Тельцы

В денежном секторе вашего гороскопа оживленно – там явно что-то намечается! Возможно, ваше финансовое положение скоро изменится, причем не один раз.

Близнецы

Идет неспешная, но заметная трансформация вашей личности. Вы становитесь смелее, самодостаточнее – отмечайте перемены и хвалите себя.

Раки

Дела идут не так успешно, чтобы сказать "вау", но вполне неплохо. Вы не любите это афишировать. И не надо – делайте так, как вам комфортно.

Львы

Ретро Меркурий в вашем знаке остановился и замер, чтобы вскоре снова пойти вперед. Не расстраивайтесь, если все застопорилось – так и должно быть.

Девы

Вы определенно делаете успехи, даже если пока не замечаете их. Но тот факт, что вы стали сильнее и спокойнее, кажется, не будет оспаривать ни один представитель знака!

Весы

Черная Луна в вашем знаке проявляет активность, и вы можете столкнуться с неприятными моментами. Все зависит от вашей кармы – делайте выводы.

Скорпионы

Вы получаете сейчас какой-то важный опыт – каждый представитель знака в своей сфере. Старайтесь по ходу делать выводы и извлекать уроки из каждой значимой ситуации.

Стрельцы

В вашей личной жизни разброд и шатания. Кажется, вы сами не знаете, чего хотите и вам нравятся сразу несколько претендентов, остается лишь пожелать вам удачи.

Козероги

Вы можете расстроиться из-за ерунды и загрустить в этот прекрасный день августа. Ищите спасение в красивых местах, вкусной еде, долгих прогулках.

Водолеи

Обычный день из жизни может омрачить разве что нехватка денег на что-то, чего вам очень хочется. Если цель достойна – начните откладывать на ее покупку.

Рыбы

У вас накопились вопросы к своей семье или бытовые неурядицы. Дом и родня соскучились по вашему вниманию, начните что-то делать в этом направлении.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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