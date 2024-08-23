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За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков

18:05
  • пятница
  • 23 августа 2024

Обстановка там продолжает оставаться крайне напряженной

Несколько секунд на корректировку орудия, согласно полученным координатам. И вот уже "Гиацинт-Б" работает по целям. За минуту это орудие способно выпустить до пяти снарядов. Артиллерийские батареи на курском направлении не смолкают. А вот один из примеров работы российских артиллеристов глазами противника: несколько разбитых джипов, на которых передвигались украинские террористы.

За прошедшие 24 часа ВСУ потеряли в Курской области более 400 боевиков. Кадры с дрона из Глушковского района: дорога буквально усеяна телами. Также за сутки, по данным Минобороны, уничтожено семнадцать единиц различной техники, в том числе танк, который подорвали при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет". При этом ВСУ продолжают атаковать, пытаясь проломить российскую оборону.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. В результате ВСУ потеряли до 70-ти человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - говорится в сообщении Минобороны.

А это уже кадры работы российской авиации. Ночной вылет боевого вертолета Ми-28 - он успешно отработал по скоплению техники противника. Удары по ней наносят и наши истребители-бомбардировщики, используя в том числе фугасные авиационные бомбы.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам скопления личного состава и военной техники в Сумской области, которая используется в качестве плацдарма для вторжения на территорию России. Одновременно с этим в Курскую область продолжает поступать гуманитарная помощь со всей страны. Только за сутки туда доставили свыше 200 тонн различных грузов. Теперь его распределят адресно. В том числе с учетом запросов, которые поступают через Госуслуги. На все просьбы о помощи волонтеры реагируют незамедлительно.

Всего из приграничных районов Курской области эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Обстановка там продолжает оставаться крайне напряженной. Идут бои. При этом украинские боевики наносят удары в основном по гражданской инфраструктуре. Только за сегодня над территорией Курской области было сбито несколько БПЛА противника и три ракеты. 

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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