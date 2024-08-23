За этот год в ВСУ резко выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления части

Репортаж корреспондента телеканала "Дойче Велле", признанного в нашей стране иноагентом, посещением КПП не ограничился. В сопровождении боевиков ВСУ Ник Конноли незаконно пересек границу России, абсолютно наплевав на нормы международного права. Как и на журналистскую этику. Сюжет - абсолютно комплиментарный киевскому режиму: "Украинские лидеры хотят оказать давление на Владимира Путина. Чтобы он перебросил войска с линии фронта на востоке Украины в Курск. Сейчас, похоже, этого не происходит. Солдат из Донбасса не перебрасывают. Но украинцы надеются, что чем дольше это будет продолжаться, тем в итоге будет выше вероятность что России придется сократить численность своих войск на Украине".

Впрочем, в успехе этого плана сомневаются даже западные военные аналитики. Журналисты Economist уверены - киевские генералы просчитались и теперь рискуют проиграть ключевое сражение в Донбассе: "Неожиданное мини-вторжение Украины в Россию вызывает смешанные чувства. Первые успехи подняли боевой дух. Но это длилось недолго. Надежды на то, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, не оправдались. Источники в СБУ подтверждают, что хотя Россия и переместила войска с других участков восточной линии фронта, она при этом усилила позиции вокруг Покровска. Русские не клюнули на приманку".

И вот уже Вашингтон передает Украине внеплановый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов. Такой подарок ко дню независимости, если верить агентству Associated Press. Оружие передают из запасов Пентагона. Именно поэтому доставлено оно должно быть оперативно. Часть передают для целенаправленного использования по приграничью.

"Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от идущих через этот приграничный регион атак. И этот регион включает Курскую и Сумскую области", - сказала Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Вот только украинцев, желающих воевать, судя по официальным данным, все меньше и меньше. За этот год в ВСУ резко выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления части. 27 тысяч - только за 7 месяцев. А по словам самих военных, на деле их в два раза больше.

Разговаривать о мире в Киев прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вот только мир не нужен ни Зеленскому, ни его западным патронам. Что в очередной раз косвенно подтвердил Жозеп Боррель: "Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы – часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".

Вот и французские СМИ подтверждают мысль главного дипломата Европы. Запад не только знал о планах Киева атаковать Курскую область, но и занимался их согласованием. Украинский источник подчеркнул - провернуть столь сложную операцию за спинами своих патронов ВСУ не смогли бы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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