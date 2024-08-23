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СК возбудил дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

14:00
  • пятница
  • 23 августа 2024

Мероприятия по освобождению заложников продолжаются

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в колонии Волгоградской области.

Как стало известно следствию, сегодня несколько заключенных взяли в заложники несколько сотрудников ИК-19 в городе Суровикино.

Проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе СКР. 

Ранее во ФСИН сообщили, что проводятся мероприятия по освобождению заложников. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.

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