СК возбудил дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

Мероприятия по освобождению заложников продолжаются

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в колонии Волгоградской области.

Как стало известно следствию, сегодня несколько заключенных взяли в заложники несколько сотрудников ИК-19 в городе Суровикино.

Проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее во ФСИН сообщили, что проводятся мероприятия по освобождению заложников. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.

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