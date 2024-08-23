СК возбудил дело по факту захвата заложников в ИК-19 в Суровикино

Мероприятия по освобождению заложников продолжаются
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в колонии Волгоградской области.
Как стало известно следствию, сегодня несколько заключенных взяли в заложники несколько сотрудников ИК-19 в городе Суровикино.
Проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее во ФСИН сообщили, что проводятся мероприятия по освобождению заложников. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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