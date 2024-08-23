С этой целью Украины подвергает церковь гонениям

Президент Украины Владимир Зеленский пытается впутать Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь. Такое заявление сделал в пятницу, 23 августа, официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

Как подчеркнул Эренерол, Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт, обратившись в резиденцию Константинопольского патриарха. Однако Конституция Турции закрепляет отсутствие у него прав на это — как на турецкой земле, так и за ее пределами.

Патриарх Константинопольский Варфоломей уже нарушил обязательства, поехав на саммит по Украине в Швейцарии без разрешения префектуры стамбульского района Фатих, а затем самовольно подписав итоговое коммюнике. Теперь же Варфоломей грубо вмешивается в отношения Турции как с Украиной, так и с Россией, сообщает РИА Новости.

Притеснения верующих на Украине поощряются на самом высоком уровне. Раскольническое движение появилось на Украине еще в 1990-е годы, после госпереворота противостояние канонической Украинской православной церкви и непризнанной ПЦУ усугубилось. Когда Петр Порошенко получил в Константинополе томос об автокефалии, радикалы заявили права на одну из главных святынь христиан — Киево-Печерскую лавру.

Пока киевский режим воюет с верующими, на поле боя его подстерегает вырытая собственноручно яма. Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек предупредил, что ожидаемый провал украинской армии во время атаки на Курскую область откроет новые фронты внутри самой Украины. Попытки киевского режима сесть за стол переговоров с "сильной позицией" тщетны, подчеркнул политик.

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