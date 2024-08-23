ВС России объяснил, когда нельзя изымать автомобиль у должника

Это запрещено в ситуациях, когда машина остро необходима для жизни

Должник не может быть лишен автомобиля, если испытывает острую потребность в собственном транспортном средстве. Это следует из определения Верховного суда России.

ВС рассмотрел заявление жительницы Башкирии, признанной банкротом за долги. Единственным ее имуществом была легковая машина, которую изъяли для продажи с конкурсных торгов. Однако должница, являясь инвалидом по детскому церебральному параличу, настаивала на том, что автомобиль жизненно необходим ей для передвижения — в частности, чтобы добраться за 52 километра от дома до места реабилитации.

Несколько инстанций отказались вернуть женщине автомобиль, а вот ВС России напомнил, что инвалиды должны быть обеспечены возможностями наравне с другими гражданами. Заявительницу признали нуждающейся в автомобиле для "поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи", пишет "Коммерсантъ".

Между тем на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предлагающий сделать организацию нелегальной миграции финансово невыгодной. Если поправки будут приняты, в качестве наказания за это преступление начнут конфисковывать имущество.

В феврале 2024 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, который разрешает конфисковывать имущество у тех, кто распространяет ложную информацию о российской армии. В Кремле при этом сочли неуместными параллели с советской практикой конфискации.

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